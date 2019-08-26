В американском населённом пункте Бейли, штат Колорадо, отец спас сына от вцепившейся в его голову пумы, сообщает KTLA 5.
Нападение произошло, когда восьмилетний мальчик шёл к своему другу в соседний дом. Пума прыгнула на него, повалила на землю, а затем схватила ребёнка зубами за голову. Его брат позвал на помощь отца, который выскочил из дома и смог отогнать животное, передает life.
— Это был героический поступок. Он сделал всё, что мы рекомендуем в таких случаях. Он побежал к нему, пытался выглядеть крупнее и шумел. Его усилия почти наверняка спасли жизнь сына, — заявила представитель природоохранного агентства штата Ребекка Феррелл.
Ребёнок был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.
Вскоре после происшествия в полутора километрах от места инцидента заметили двух пум, одна из которых подходила под описание той, что напала на ребёнка. Оба животных были убиты и отправлены в Вайоминг для теста ДНК.
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День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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