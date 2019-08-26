Пара любителей острых металлоискательных ощущений из графства Сомерсет в Великобритании обнаружила, вероятно, один из самых больших кладов в истории страны, который более тысячи лет пролежал посреди поля на одной из местных ферм. Об этом сообщает DailуMail.
Счастливчиками оказались Адам Стейплс и Лиза Грейс, которые сразу признались, что подобные находки происходят лишь раз в жизни. Сообщается, что клад был обнаружен ещё семь месяцев назад и всё это время находился на экспертизе в одном из музеев Лондона, передает life.
После осмотра специалистами было выяснено, что 2571 серебряная монета принадлежит к периоду правления короля Гарольда II Годвинсона, занимавшего престол всего девять месяцев в 1066 году, что придаёт им особую историческую ценность.
По оценкам экспертов, стоимость каждой из найденных монет может составлять от одной до пяти тысяч фунтов стерлингов. Если найденный клад будет признан важным для музея, то именно он выплатит положенную паре, а также владельцу земельного участка сумму. Если нет — они сами смогут продать это на аукционе.
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