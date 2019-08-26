Стало известно, кого сыграет Кит Харрингтон в новом фильме Marvel

Американский актёр Кит Харингтон, наиболее известный благодаря роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", в новом фильме Marvel примерит образ Чёрного рыцаря. Соответствующее заявление было сделано в ходе форума D23 голливудской кинокомпании Walt Disney.

Как известно, во вселенной Marvel имя Чёрного рыцаря носят несколько персонажей, но в данном случае речь идёт о Дэйне Витмане. Отмечается, что картина, в которой снимется актёр, получила название "Вечные", передает life.

Уже известно, что коллегами Кита по съёмочной площадке станут такие актёры, как Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Сальма Хайек, Джемма Чан и Ричард Мэдден.

Как уточняет портал DTF, на форуме представили постер с несколькими участниками проекта в образе супергероев, однако Харингтона среди них не было.