Богатейшие люди мира за день потеряли 14 миллиардов долларов

Десять самых богатых людей планеты 23 августа потеряли более 14 миллиардов долларов из-за падения мировых бирж и обострения торгового конфликта США и Китая.

Исследование РИА Новости сделано на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так, самые значительные потери понес глава компании Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире: его состояние сократилось на 3,25 миллиарда долларов за день.

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, основателя Microsoft Билла Гейтса, соучредителей холдинговой компании Google — Alphabet Inc. — Ларри Пейджа и Сергея Брина, сооснователя Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison), главы инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократилось на сумму от 1,3 до 1,8 миллиарда долларов.