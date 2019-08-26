Психолог расшифровала каракули, которые люди рисуют на скучных совещаниях

Рисование каракулей на скучных совещаниях помогает лучше воспринимать информацию, а по самим этим рисункам можно "прочитать" их автора. Об этом рассказала психолог-реабилитолог Надежда Карпова.

— Рисунки не блокируют восприятие информации. Человек что-то рисует, но продолжает понимать, о чём идёт речь. Эту теорию не раз подтверждали научные эксперименты. Люди, которые во время скучного разговора рисовали и закрашивали фигурки, помнили на 30% больше информации, чем те, кто просто слушал, — объяснила она агентству "Москва".

По словам Карповой, нарисованные во время совещаний фигуры — это отнюдь не бессмыслица. Каракули могут выдавать информацию из подсознания их автора. У каждой фигуры есть значение. К примеру, цветы говорят о том, что человек подсознательно стремится гармонизировать ситуацию, ищет пути решения проблемы, солнце — автору хочется внимания, кружочки — стремление к гармонии, зонтики — попытка спрятаться, а сердечки — любовь. Психолог отмечает, что розы рисуют ранимые люди, колокольчики — замкнутые, а ромашки — нерешительные, передает life.

При этом даже нажим во время рисования может говорить о состоянии человека — чем он сильнее, тем более напряжён автор. Возможно, он переживает некий конфликт.