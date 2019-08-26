В Индонезии одобрили место для новой столицы

Президент Индонезии Джоко Видодо в понеделльник, 26 августа, объявил о перенесении столицы страны из Джакарты в юго-восточную часть острова Калимантан, пишет ТАСС.

На эти цели планируют потратить около 32 млрд долларов, основные работы начнутся в 2021 году. Ожидается, что уже к 2024 году правительственные структуры переедут в новую столицу, передаёт Корреспондент.

Изначально было несколько вариантов с новой столицей. В частности, сосредоточить все государственные структуры исключительно в центре Джакарты или же вынести в один из ближайших городов-спутников. В итоге же остановились на варианте с полным переездом на другой остров.

Калимантан находится в сейсмологически безопасном районе, что особо актуально для крупнейшего в мире Индонезийского архипелага, состоящего из 18 тысяч островов. Поскольку он расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по 5-6 раз в день.

Нынешняя столица испытывает серьезные проблемы, связанные с недостаточным развитием городской инфраструктуры. Согласно исследованию компании Uber, в пробках в Джакарте автомобилисты проводят 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, город занимает 12 место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.