Президент и председатель парламента согласились с повышением налогов, о котором правительство договорилось с МВФ. Об этом сообщила премьер Майя Санду в интервью Radio Europa Liberă.
- И председатель парламента, и президент страны, и коллеги из парламента, отвечающие за эти вопросы, сказали "да" в отношении мер, о которых мы договорились с МВФ.
- Но президентский советник и сам Игорь Додон заявляли, что договоренности не совсем отвечают интересам Молдовы.
- Я сказала: перед подписанием окончательного документа все с этими мерами согласились.
В парламенте и администрации президента слова Майи Санду не прокомментировали, заявив, что сегодня никого нет на работе.
Ранее глава государства говорил, что не промульгирует ни один законопроект регулирующего характера, призывая правительство провести широкие консультации с бизнес-кругами и профсоюзами.
Также президент настаивал на пересмотре ряда условий соглашения с МВФ. Но представители фонда после этого заявили, что документ пересмотру не подлежит.
Предусматривает он, в частности, увеличение ставки НДС для индустрии ХоРеКа с 10 до 20% и налогообложение талонов на обеды.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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