Майя Санду: Игорь Додон и Зинаида Гречаный согласились с повышением налогов

Президент и председатель парламента согласились с повышением налогов, о котором правительство договорилось с МВФ. Об этом сообщила премьер Майя Санду в интервью Radio Europa Liberă.

- И председатель парламента, и президент страны, и коллеги из парламента, отвечающие за эти вопросы, сказали "да" в отношении мер, о которых мы договорились с МВФ.

- Но президентский советник и сам Игорь Додон заявляли, что договоренности не совсем отвечают интересам Молдовы.

- Я сказала: перед подписанием окончательного документа все с этими мерами согласились.

В парламенте и администрации президента слова Майи Санду не прокомментировали, заявив, что сегодня никого нет на работе.

Ранее глава государства говорил, что не промульгирует ни один законопроект регулирующего характера, призывая правительство провести широкие консультации с бизнес-кругами и профсоюзами.

Также президент настаивал на пересмотре ряда условий соглашения с МВФ. Но представители фонда после этого заявили, что документ пересмотру не подлежит.

Предусматривает он, в частности, увеличение ставки НДС для индустрии ХоРеКа с 10 до 20% и налогообложение талонов на обеды.