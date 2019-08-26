В селе Костешты обустроили парк с летним театром

В селе Костешты Яловенского района разбили парк с летним театром, где намерены устраивать концерты и кинопоказы. Обошлось это в 400 с лишним тысяч леев. Половину суммы выиграли местные школьники на конкурсе социальных проектов, запущенных министерством образования. Остальное пожертвовал выходец из села, много лет живущий в Великобритании.

"Это был проект по благоустройству школьного двора, который стал очень красивым. Я сам учился в этой школе, сюда пошел в первый класс. Я считал это своим долгом, и мне в радость делать добрые дела", - отметил спонсор Ион Мереакре.

Проект парка подготовили школьники, они же помогали в строительстве. А теперь - гордятся результатом.

Наставником школьников был учитель Ион Скутару, возглавляющий местный центр волонтерства.

"Молодежь трудно заставить работать. Но их легко убедить, если начать вместе с ними. Мы трудились рука об руку, и никаких трудностей не было", - подчеркнул учитель Ион Скутару.

По итогам конкурса Костешты в этом году были признаны молодежной столицей Молдовы.