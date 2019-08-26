Посол США Дерек Хоган поздравил жителей Молдовы с Днем независимости

Поддержку в борьбе с коррупцией и реформе юстиции пообещал Молдове посол Соединенных Штатов Дерек Хоган, поздравив жителей страны с Днем независимости. В поздравлении дипломат показал отличное владение румынским языком.

США и в дальнейшем будут поддерживать Молдову и ее граждан в процессе строительства процветающего демократического общества и в стремлении по достоинству занять место в Европе.

США останутся вашим стратегическим партнером. Мы всегда готовы помочь. От имени всей команды посольства США в Молдове и от имени всего американского народа желаю вам счастливого праздника.