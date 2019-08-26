На столичной улице 31 августа прорвало водопровод. ВИДЕО

В столице появился ещё один фонтан и, в отличие от музыкального, он восхищения кишиневцев не вызывает. Речь о канализационном колодце, из которого вода бьёт мощной струей. Видео снял очевидец на пересечении улиц 31 августа и Сергея Лазо.

Вода течет из колодца с восьми утра. Представители предприятия "Apă-Canal" сообщили, что зарегистрировали аварию в сети на пересечении улиц 31 августа и Чуфли.

Обещают, что рабочие проверят водопровод по всей улице и устранят поломки.