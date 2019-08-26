Агроном рассказал, как правильно сохранить арбузы на зиму

Замораживать арбуз можно, но после этого его мякоть потеряет свой внешний вид и структуру. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

По словам специалиста, после заморозки некогда хрустящие кусочки плода станут кашеобразными и водянистыми и лучше всего замораживать арбузный сок, передает Известия.

«Можно выжать сок, отделить его от мякоти, заморозить в кубиках для льда и в таком виде хранить и кидать в коктейли или другие напитки», — предложил эксперт.

Кроме того, сохранить арбуз на зиму можно, приготовив «арбузный мед». Для этого необходимо отделить сок от мякоти и упаривать его до состояния густого медообразного сиропа. Там образом, можно получить «интересный десертный продукт», рассказал Воробьев.

Кроме того, отметил эксперт, продукт можно замариновать или законсервировать с солью, сахаром, уксусом, специями и чесноком. Для этого Воробьев советует выбирать арбузы с плотной мякотью, даже немного недоспелые. Для сока же нужны более сладкие и сочные арбузы, даже переспелые плоды.