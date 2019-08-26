Павел Филип: Визит Сергея Шойгу в Кишинев был тем более унизительным, что организовали его в канун Дня независимости

Визит российского министра обороны в Кишинев был тем более унизительным, что организовали его в канун Дня независимости. Так считает бывший глава кабмина Павел Филип. Он считает, что так жителям страны хотели показать уровень российского влияния.

"Я считаю это символичным и унизительным для нашей страны. Этим визитом хотели показать то, что и так было на поверхности - перемены, произошедшие в Молдове. Гражданам продемонстрировали, в чем состояли эти изменения", - заявил депутат ДПМ Павел Филип. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Молдову по приглашению Игоря Додона. В Кишиневе его встречали протестами. Манифестанты требовали вывода российских войск. Министру пришлось сделать крюк, так российским самолетам запрещено пересекать воздушное пространство Украины. Борт пролетел над Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Комментарии

Другие новости