В сторону Австралии дрейфует большой слой вулканической породы размером с Манхэттен, что может помочь в восстановлении кораллов Большого барьерного рифа, сообщает CNN.
Как отмечают в NASA, этот слой пемзы образовался после извержения подводного вулкана у острова Тонга.
По предварительным оценкам, 7-12 месяцев этот слой пемзы будет дрейфовать к Австралии, что может положительно повлиять на Большой барьерный риф, куда "плот" вероятно принесет кораллы, ракушки, водоросли, крабов и много других организмов.
Пемза - пористая вулканическая порода, она очень легкая, благодаря чему может оставаться на поверхности воды, морские организмы могут скрываться в ее многочисленных отверстиях.
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