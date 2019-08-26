Как отмечают в NASA, этот слой пемзы образовался после извержения подводного вулкана у острова Тонга.

По предварительным оценкам, 7-12 месяцев этот слой пемзы будет дрейфовать к Австралии, что может положительно повлиять на Большой барьерный риф, куда "плот" вероятно принесет кораллы, ракушки, водоросли, крабов и много других организмов.

Пемза - пористая вулканическая порода, она очень легкая, благодаря чему может оставаться на поверхности воды, морские организмы могут скрываться в ее многочисленных отверстиях.