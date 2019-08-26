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Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес
// фото: из открытых источников
15:59, 26 Aug 2019
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Стоматологи высказали мнение о том, что использование зубных паст с углем и содой может поспособствовать быстрому развитию кариеса.

Среди тех, кто щепетильно следит за белизной зубов, в последнее время стали популярны пасты с углем и содой – возникновению бума во многом помогли социальные сети. Однако в публикации The Age специалисты констатируют: у людей, изначально не имевших проблем с зубами, из-за использования таких паст повышается чувствительность зубов и способен развиться кариес, передают Вести-UA.

«Такие пасты обещают отбеливать зубы, но они работают как абразив — пигмент, возможно, будет удален, но пострадает эмаль. В случае развития эрозии эмали нарушиться целостность зуба и появится кариес, повысится чувствительность зубов», — заявила доктор Микаэла Чинотти, представитель Австралийской ассоциации стоматологов.

Также эксперт констатировала, что многие пасты с углем и содой не содержат фтор – главный компонент, защищающий зубы. При этом в них можно найти канцерогенные соединения.

Чинотти подчеркнула, что такие пасты опасно использовать в ежедневном режиме, особенно если человек любит сладкое и ест его достаточно активно. Для укрепления зубной эмали в регулярном формате важно использовать прежде всего пасту со фтором, заметила эксперт.




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