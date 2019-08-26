Молодожены выехали из загса, и через 5 минут их машина попала в смертельное ДТП

19-летний Харли Джо Морган и 20-летняя Рианнон Будро Морган из города Вайдор, США, связали себя узами брака в прошлую пятницу. Но их семейное счастье оборвалось спустя всего несколько минут. Как только они выехали из суда, в их машину врезался пикап.

Автомобиль с молодожёнами несколько раз перевернулся, прежде чем приземлился в канаву. Они погибли на месте. Водитель пикапа не пострадал. Причина аварии неизвестна, но управление полиции Оринджа уже ведёт расследование, передает life.

Выйдя из здания мирового суда, пара направилась в окружной суд, чтобы подать свидетельство о браке, а также планировала тортом отпраздновать свою свадьбу в доме матери Харли, сообщает WLKY.

"Единственное, чего они хотели, — это жениться и начать свою совместную жизнь", - сказала мать Харли, Кения Лашана Морган.

Харли и Рианнон были влюблены друг в друга с детства. В средней школе они начали встречаться и в декабре этого года собирались организовать официальную торжественную свадьбу. Жених хотел вернуться в колледж, а невеста планировала пойти на курсы медсестёр.

"У них были большие планы. Жизнь драгоценна. Вы не знаете, как много времени с человеком вам отведено, поэтому хватит беспокоиться о мелочах", - сказала мать Харли.