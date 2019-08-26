Глава НЦБК Руслан Флоча остается в подчинении Игоря Додона

Глава Национального центра по борьбе с коррупцией остается в подчинении Игоря Додона. На сайте администрации президента указывается, что Руслан Флоча является членом Высшего совета безопасности в качестве генерального секретаря Аппарата президента. Возглавляет совет Игорь Додон.

Ранее пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински заявила, что Флоча занимает единственную должность - главы Центра. На прошлой неделе в другом разделе сайта президентской администрации было указано, что пост генерального секретаря Аппарата главы государства продолжает занимать Руслан Флоча. Через два часа после появления новости фамилия Флочи исчезла со страницы.

Закон предусматривает, что должность главы НЦБК несовместима с любой другой оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской или творческой. Руслан Флоча был назначен директором Центра по борьбе с коррупцией в результате конкурса, проведенного парламентской Комиссией по праву, назначениям и иммунитету. После этого назначения многие политики, а также представители гражданского общества заявили, что НЦБК попал под контроль Игоря Додона. Его, в свою очередь, называют ставленником Москвы.

Назначение Флочи по политическим критериям не отрицают и партнеры Додона по правящему альянсу. Ранее Майя Санду признала, что намерение деполитизировать НЦБК провалилось, даже с учетом проведения открытого конкурса. Пресс-служба администрации президента не ответила на телефонный звонок, что прокомментировать ситуацию.