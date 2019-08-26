В Молдове с каждым годом растет спрос на сахарную кукурузу

С кормовой на сахарную кукурузу. Спрос на этот сорт растет с каждым годом, обеспечивая фермерам и продавцам вареной кукурузы стабильный доход с июня по ноябрь.

Тудор Бака из села Кошница Дубоссарского района выращивает сахарную кукурузу почти 10 лет. Вместе с другим фермером он обрабатывает семь гектаров насаждений. Предпочтение они отдали турецкому сорту - семена дороже молдавских, но и сама кукуруза слаще и вкуснее.

"Это вкусный сорт и прибыль с него выше. От 2 леев за початок, иногда меньше - полтора лея, лей. Но он в любом случае выгоднее, чем другие сорта и культуры. Мы посадили кукурузу в разные периоды года. Одновременно сажать нельзя, так как урожай поспевает одновременно и зерна в початках быстро твердеют. Как следствие, несешь убытки", - рассказал фермер Тудор Бака.

Оптовая цена первых початков кукурузы составляла от пяти до шести леев, сейчас она упала вдвое. Земледелец говорит, что доволен продажами, но уточняет, что в сладкую кукурузу и вложений больше, чем в кормовые сорта.

"Мы объединились с другим крестьянским хозяйством, так проще обрабатывать и орошать. Затраты высоки. На посев одного гектара сахарной кукурузы только на семена надо потратить 12 тысяч леев. Плотность засева чуть выше. Ее не надо пропалывать, только культивировать", - отметил Тудор Бака.

И если кормовую кукурузу собирают при помощи комбайнов, то для уборки сахарной Тудор Бака применяет ручной труд.

"Если цвет желтый - значит, хороший. Белый - еще не созрел. Чуть позже он начнет высыхать - сейчас зёрна мягкие, затем затвердевают. Если не собрать вовремя, потери неизбежны", - подытожил фермер Бака.

С каждого гектара фермер собирает от 30 до 45 тысяч початков, которые продает на центральном рынке столицы.