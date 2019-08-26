Грязь и тараканы: жительницу столицы шокировали условия в одном из отделений Института матери и ребенка

Грязь, тараканы и старые матрасы. Жительницу столицы ужаснули условия в одном из отделений Института матери и ребенка.

Шокированная увиденным, женщина написала пост в социальных сетях, в котором опубликовала фотографии.

"Около недели назад попали в детскую больницу Центра матери и ребенка. Поднялась небольшая температура, тем не менее начались судороги. Сначала попали в реанимационный зал. Было уже после часа ночи. Мне предложили поехать домой и вернуться утром или остаться ночевать в другом отделении. Я осталась. И остаток ночи ловила тараканов. На следующий день меня с ребенком оставили в палате реанимации. И вот сегодня перевели обратно в отделение. Должны были ещё дня два назад это сделать, но тут травили тараканов. Судя по тому, что я пишу этот пост и они продолжают ползать по простыням, которые вместо жалюзи - дезинфекция не удалась. В палате нет розеток, мол, лежат маленькие дети, но тем не менее, на окне установлена сетка с дырой. Почему-то забота о детях тут не проявляется. А это 3 этаж...", - написала женщина в Facebook.