Приезд Сергея Шойгу в Молдову был бесполезным. Такое мнение выразил министр внутренних дел Андрей Нэстасе, выделивший при этом необходимое количество полицейских для обеспечения безопасности визита.
"Не могу вам точно сказать во сколько обошёлся нашей стране этот визит. Это был бесполезный шаг, предпринятый некоторыми политиками. Они так и не поняли, что особенно в эти времена Республику Молдова нужно объединять и укреплять", - заявил министр внутренних дел Андрей Нэстасе.
Андрей Нэстасе не смог озвучить и точного числа силовиков, обеспечивавших безопасность Шойгу.
"Было задействовано столько людей, сколько было необходимо по процедурам и протоколу", - подчеркнул Андрей Нэстасе.
А премьер-министр Майя Санду считает, что визит Шойгу не был официальным.
"Это был частный визит, визит личного характера и мы должны проанализировать все его детали. Ответственные органы представят отчёты. Министерство внутренних дел не предоставляло таких услуг, думаю, надо спросить в администрации президента. Именно они могли оказать протокольные услуги", - отметила премьер-министр Майя Санду.
По словам бывшего министра внутренних дел Геннадия Косована, визит Шойгу мог обойтись бюджету Молдовы в сотни тысяч. На своей странице в facebook он выразил возмущение в связи с повышенным вниманием со стороны государственных структур к министру обороны России.
"На это наверняка было потрачено 200 тысяч, причем из нашего кармана, господа бессарабцы".
Сергей Шойгу посетил Молдову 24 августа по приглашению президента страны. Вместе с Додоном Шойгу побывал на Шерпенском плацдарме, где возложил цветы в честь 75-летия освобождения Молдовы.
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