Американский актер Леонардо Ди Каприо пообещал выделить 5 миллионов долларов, чтобы спасти леса Амазонии от пожаров.
В Instagram актер объявил, что Earth Alliance — организация, которую Ди Каприо создал вместе с Лорен Пауэлл Джобс и Брайаном Шетом, — создала фонд Amazon Forest, передает Корреспондент.
"Эта организация будет заниматься помощью коренным жителям, которые пострадали от пожаров, а также компаниям, которые пытаются остановить пожары. Кроме обещанных $5 миллионов Earth Alliance также собирает пожертвования, чтобы помочь восстановить бразильский тропический лес", - говорится в сообщении.
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БЛИЗНЕЦЫ
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