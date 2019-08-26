Бархатный сезон: Во сколько жителям Молдовы обойдется отпуск этой осенью

Греция, Болгария и Турция остаются самыми популярными направлениями в бархатный сезон. В турагентствах говорят, что число планирующих отпуск в сентябре растет с каждым годом. В этот раз путевок продано на 30% больше, чем в прошлом году.

"На сентябрь много броней было сделано заранее, некоторые отели уже заполнены, нету мест. Наши молдаване предпочитают сентябрь, так как бархатный сезон, хорошая погода. Если брать конец сентября - цены, которые были в июле - это 250 евро. Сейчас 139 евро с человека тот же отель, те же условия", - отметила менеджер турагентства Мариана Граждяну.

139 евро за неделю - средняя стоимость отпуска в Греции. Путевка в Болгарию на тех же условиях стоит 180 евро. В Турцию - 350.

"Еще в сентябре можно брать туры по Европе. Пять городов обойдутся в 250 евро с человека. Если хотят сэкономить и увидеть больше стран - берут такой тур", - добавила Мариана Граждяну.

Число любителей отдыха дикарем тоже растет. Туристам из Молдовы полюбились горные походы.

"Люди стоят в очереди, чтобы записаться на один из туров. У нас повысилось количество сложных походов. Такие ближние направления, как например горы рядом с Брашовом - их уже облазили жители Молдовы, люди хотят дальше", - подчеркнула маркетолог туристического магазина Яна Михеева.

В туристических магазинах - нарасхват палатки и профессиональные кэмпинговые шатры, которые стоят до 20 тысяч леев. А тем, кто любит путешествовать в комфорте, в аренду предлагают настоящий дом на колесах.

"В кэмпере есть отопение. Поэтому не надо думать о сезонности, люди берут и его останавливаются прямо у лыжной трассы. В кэмпере есть кухня, а значит можно готовить еду к которой привык дома. В кэмпере есть душ и санузел. Это очень удобно, особенно в путешествиях с детьми", - подытожила Яна Михеева.

Прокат кэмпера стоит от 80 евро в сутки.