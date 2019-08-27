Республика Молдова отмечает День независимости

Республика Молдова сегодня отмечает 28-ю годовщину провозглашения независимости, за которую парламент проголосовал 27 августа 1991 года. Праздничные мероприятия пройдут в столице и других населенных пунктах страны.

Таким образом, во вторник, 27 августа, торжества начнутся с возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре в центре столицы. Потом на площади Великого Национального собрания состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости. Кроме того, в сквере столичного собора Рождества Христова состоится ярмарка народных промыслов «Тезаур».

Вечером во вторник, с 17.00, члены кабмина будут общаться с гражданами у здания правительства.

Торжества завершатся вечером праздничным концертом на ПВНС. На сцене выступят Кэтэлин Жосан, Мани, Кристина Скарлат, Виа Дакэ, Кристофор Алдя-Теодорович, Ион Палади, сестры Осояну, Иоана Кэпрару, Лидия Беженару, Лилия Рошка, Николай Чуботару, Татьяна Жакотэ, Паша Парфени, La La Play Voices, Moldovan National Youth Orchestra, Национальный академический ансамбль народных танцев «Жок”, Национальный оркестр народной музыки «Лэутарий», Мария Илиуц и ансамбль «Crenguța de Iederă».

27 августа 1991 года, 28 лет назад, Парламент Республики Молдова принял Декларацию о независимости, документ, подписанный 278 депутатами. Этот учредительный акт ежегодно отмечается как День Независимости.

