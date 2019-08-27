Во французском Биаррице завершился саммит стран Большой семерки, куда входят США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Япония. Участие во встречах принимали и лидеры Евросоюза.
Итоговая декларация участников саммита G7 опубликована на сайте Елисейского дворца, передает Корреспондент.
Полный текст Декларации лидеров G7
Лидеры G7 хотят подчеркнуть свое великое единство и позитивную атмосферу дискуссий. На саммите G7, организованном Францией в Биаррице, были успешно достигнуты соглашения между главами государств и правительств по нескольким пунктам, кратко изложенным ниже:
Торговля
Большая семерка привержена принципам открытой и справедливой мировой торговли и стабильности мировой экономики.
G7 просит министров финансов внимательно следить за состоянием мировой экономики. Поэтому Большая семерка желает усовершенствовать ВТО (Мировая организация торговли - ред.) с целью повышения эффективности защиты интеллектуальной собственности, более быстрого урегулирования споров и устранения недобросовестной торговой практики.
Большая семерка обязуется достичь в 2020 году соглашения по упрощению регуляторных барьеров и модернизации международного налогообложения в рамках ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития - ред.).
Иран
Мы полностью разделяем две цели: обеспечение условий, при которых Иран никогда не приобретет ядерное оружие, и содействие миру и стабильности в регионе.
Украина
Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели, чтобы добиться ощутимых результатов.
Ливия
Мы поддерживаем перемирие в Ливии, которое приведет к долгосрочному прекращению огня. Мы считаем, что только политическое решение может обеспечить стабильность в Ливии. Мы призываем к хорошо подготовленной международной конференции, которая объединит все заинтересованные стороны и региональных участников, имеющих отношение к этому конфликту. В этой связи мы поддерживаем работу ООН и Африканского союза по организации межливийской конференции.
Гонконг
Большая семерка подтверждает существование и важность Китайско-британской совместной декларации 1984 года о Гонконге и призывает избегать насилия.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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