Сначала Смит решила, что ее одежда пахнет едой, но странное поведение собаки продолжалось. Тогда женщина обследовала себя и нашла уплотнение. Она обратилась к врачам, и те диагностировали у нее рак молочной железы. Лечение было успешным. Медики отметили, что Смит помогло выздороветь раннее обращение.

Другая женщина, доктор Клэр Гест, рассказала о своем лабрадоре Дэйзи. Она помогла определить более 550 случаев рака во время работы благотворительной программы собак-медиков.

Проект был создан после того, как собака нашла онкологию у хозяйки. Дэйзи странно вела себя и постоянно клала лапу на грудь Гест. Женщина также обратилась к врачам, и у нее диагностировали рак груди на ранней стадии.