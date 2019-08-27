Две женщины в Великобритании рассказали о своих собаках, которые по запаху помогли им диагностировать рак. Об этом сообщила газета Daily Mirror.
Жительница Лондона Эмма Смит поведала, что для сыновей взяла стаффордширского бультерьера, которого назвали Чарли. Через несколько месяцев жизни с семьей собака стала обнюхивать грудь женщины с правой стороны, пишет Известия.
Сначала Смит решила, что ее одежда пахнет едой, но странное поведение собаки продолжалось. Тогда женщина обследовала себя и нашла уплотнение. Она обратилась к врачам, и те диагностировали у нее рак молочной железы. Лечение было успешным. Медики отметили, что Смит помогло выздороветь раннее обращение.
Другая женщина, доктор Клэр Гест, рассказала о своем лабрадоре Дэйзи. Она помогла определить более 550 случаев рака во время работы благотворительной программы собак-медиков.
Проект был создан после того, как собака нашла онкологию у хозяйки. Дэйзи странно вела себя и постоянно клала лапу на грудь Гест. Женщина также обратилась к врачам, и у нее диагностировали рак груди на ранней стадии.
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