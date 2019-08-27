Президент Республики Молдова Игорь Додон обратился с посланием ко всем гражданам по случаю Дня независимости.
Дорогие соотечественники,
28 лет назад, 27 августа 1991 года, была провозглашена независимость Республики Молдова. Это исключительное историческое событие дало нам возможность самим строить свою страну, экономику, общество, будущее.
С тех пор в молдавском обществе происходили важные преобразования, кардинально менялась жизнь каждого из нас. Мы накапливали годы, воспоминания, горести и радости. Мы теряли близких и создавали семьи, у нас рождались дети, появлялись новые поколения.
В не столь долгой новейшей истории Республики Молдова было и хорошее, и плохое. Мы с вами – ее свидетели, и все мы осознаем, что предстоит еще многое сделать в нашей стране, многое создать для того, чтобы наша жизнь стала отвечать нашим надеждам и ожиданиям. И очень ценно, что сегодня мы воодушевлены общим делом, достигнутым политическим согласием, видением будущего, которое мотивирует нас, придает нам силы и веру в то, что перемены к лучшему для Молдовы только начинаются.
У нас есть человеческий и интеллектуальный потенциал, чтобы превратить Республику Молдова в состоявшееся современное государство. И если мы и впредь будем проявлять смелость и политическую зрелость, если будем едины и воодушевлены, то достигнем самых высоких целей для нашей страны, оставим грядущим поколениям жизнеспособную и процветающую Молдову.
Уважаемые сограждане,
Хочу особо отметить, что в этом году мы празднуем значимый юбилей – 660-летие молдавской государственности. Наша история исчисляется веками. Мы – государство с богатым прошлым, берущим свое начало в Средние века. Нам есть чем гордиться, есть на кого равняться.
Мое искреннее пожелание, мой призыв к каждому из вас – всегда сохраняйте надежду и преданность своей стране. Давайте жить, трудиться и мечтать во имя лучшего будущего в Молдове и для Молдовы.
Поздравляю вас, дорогие мои!
Молдова, мы любим тебя!", - написал Игорь Додон на Facebook.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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