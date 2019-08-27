Трагедия в Единецком районе: Мать и двухмесячный ребенок скончались, упав в колодец

25-летняя женщина упала в колодец вместе со своими малолетними детьми. Инцидент произошёл 26 августа, в Единецком районе.

Женщина гостила в селе Ротунда у бабушки. Она взяла детей и сказала ей, что скоро вернется. Та, не дождавшись, отравилась на поиски и нашла и колодца обувь внучки.

Соседи вызвали спасателей, но еще до их приезда один из местных жителей спустился в колодец и сумел достать детей. Малышка была уже мертва, а ее старшего брата увезли в больницу.

По словам хозяйки дома, колодец всегда был закрыт. Воду из него качали, а не таскали ведрами. Обстоятельства трагедии выясняет полиция.