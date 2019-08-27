В Египте нашли двойника Стива Джобса

В сети обсуждают фотографию человека из Египта, который очень похож на покойного основателя американской корпорации Apple Стива Джобса. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

Многие пользователи, увидев снимок, предположили, что это действительно Джобс, который якобы инсценировал свою смерть и скрылся в Египте. Другие комментаторы считают, что мужчина просто похож на американца, пишет Известия.

При этом похожа не только его внешность, но также очки, поза, в которой мужчина сидит, и даже жест руки, которую он приложил к лицу. Как отмечает «Газета.ru», один из пользователей напомнил, что биологический отец Джобса был сирийцем, что может объяснить подобное сходство.

Бывший исполнительный директор, глава совета директоров и сооснователь компании Apple Стив Джобс скончался 6 октября на 57-м году жизни. Закрытые для широкой публики похороны основателя Apple состоялись 7 октября. Стив Джобс скончался в результате остановки дыхания, вызванной раком поджелудочной железы, охватившим другие органы.