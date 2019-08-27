Павел Филип поздравил граждан с 28-й годовщиной провозглашения независимости Республики Молдова

Депутат ДПМ Павел Филип выступил с особым обращением по случаю 28-й годовщины провозглашения независимости Республики Молдова.

"Независимость - это не просто событие, а долгосрочный процесс, над которым мы должны работать каждый день. В последние годы мы пытались встать с колен и добиться уважения. Независимость не дается, а обретается. Изо дня в день.

Я забочусь о Молдове. И я хочу, чтобы наступил тот день, когда мы все будем гордиться, что живем в независимом государстве, европейском государстве.

С праздником, Республика Молдова!", - написал депутата ДПМ Павел Филип на своей странице в Facebook.

Сегодня наша страна отмечает 28-ю годовщину провозглашения независимости, за которую парламент проголосовал 27 августа 1991 года. Праздничные мероприятия пройдут в столице и других населенных пунктах страны.