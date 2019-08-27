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Мощные ливни затопили улицы Мадрида
// фото: соцсети
11:54, 27 Aug 2019
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Мощные ливни с градом затопили улицы испанского Мадрида. Из-за непогоды движение транспорта было нарушено на нескольких автострадах, потоками воды уносило машины, с перебоями работали метро и аэропорт, передает Euronews.

Государственное метеорологическое агентство ввело "оранжевый" уровень тревоги, передает УНИАН.

От непогоды также пострадали 14 из 17 регионов Испании. Метеоагентство предупреждает, что сильные дожди в некоторых районах могут продлиться до конца августа.




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