ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.

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