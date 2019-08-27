Председатель парламента Зинаида Гречаный поздравила граждан Молдовы с Днем независимости. Гречаный отметила, что "нам важно быть едиными и понимать, что у нас общая история и общее будущее, которое совместными усилиями мы можем сделать прекрасным".
"Уважаемые соотечественники,
Поздравляю Вас с Днем независимости Республики Молдова!
Желаю Вам гордиться нашей страной, которой в этом году исполняется 660 лет, и оставаться ее достойными гражданами!
В этот праздничный день я хочу поблагодарить всех, кто защищал и укреплял наше государство на протяжении многих лет, кто обучал, лечил, защищал и помогал нашим родителям и нашим детям, несмотря на все трудности. Только благодаря вере и выдержке людей, которые каждый день добросовестно выполняют свою работу, сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину независимости нашей страны.
Я уверена, что и в дальнейшем нам удастся ответить на все вызовы и преодолеть все трудности. Нам важно быть едиными и понимать, что у нас общая история и общее будущее, которое совместными усилиями мы можем сделать прекрасным! И я надеюсь, что вместе мы обеспечим для наших граждан, для наших детей и внуков достойную и безопасную жизнь дома, в нашей стране! С Днем независимости!", - написала председатель парламента на Facebook.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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