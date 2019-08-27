Экспорт молдавского вина сокращается

Экспорт молдавского вина сокращается. В прошлом году за границу отправили 55 миллионов бутылок - на полтора процента меньше, чем в 2018. А поставки вина наливом составили немногим больше четырех миллионов декалитров - на 130 тысяч меньше.

Производители надеются на помощь государства в расширении рынков сбыта. А причиной сокращения поставок называют перепроизводство, которое привело к снижению цен.

"И в этом, и в прошлом году, да и раньше, было произведено очень много вина. Больше, чем нужно мировому рынку", - рассказала директор винодельческого предприятия Кристина Фролов.

По словам виноделов, хранилища заполнены. В прошлые годы оставалось по 30%, сейчас - почти 70.

"В 2018-19 предложение на винном рынке превышало спрос. В Европе был богатый урожай, и многие наши традиционные импортеры, например Белоруссия, на которую приходилось 47% экспорта наливом, стали закупать дешевые вина в Испании", - отметил глава патроната производителей вина Феодосие Борш.

Снизить цены на свою продукцию молдавские виноделы не могут.

"И стоимость сырья, и человеческие ресурсы не позволяют нам снизить цены", - подчеркнула директор винодельческого предприятия Кристина Фролов.

В Национальном офисе виноградарства и виноделия говорят, что в этом году урожай будет на 15% больше прошлогоднего.

"В вегетативный период были дожди - сколько надо и когда надо. Это был идеальный год с точки зрения количества винограда", - подчеркнул директор Национального офиса виноградарства и виноделия Георге Арпентин.

По словам специалистов, в этих условиях винодельческие предприятия сократят закупки винограда у фермеров.

По данным офиса виноградарства и виноделия, самыми крупными рынками сбыта молдавского вина, остаются Польша, Румыния, Чехия, Россия и Китай.