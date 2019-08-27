Солдат почетного караула потерял сознание во время возложения цветов к памятнику "Скорбящей матери"

Солдат почетного караула потерял сознание во время церемонии возложения цветов к памятнику "Скорбящей матери".

За несколько секунд до приезда официальных лиц военный почувствовал себя плохо из-за сильной жары. Молодого человека поймал коллега и отвел в тень.

Сегодня на церемонию возложения цветов к памятнику "Скорбящей матери" пришли: президент Игорь Додон, премьер-министр Майя Санду и председатель парламента Зинаида Гречанная.