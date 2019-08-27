"Босоногая дива" Сезария Эвора: кто она и почему Google посвятил ей Doodle

27 августа этого года легендарной певице Сезарии Эворе, получившей прозвище "Босоногая дива", исполнилось бы 78 лет.

Свое прозвище Эвора получила за то, что всегда - даже уже будучи звездой мирового уровня - выходила на сцену босиком, отдавая символическую дань бедности, в которой живут ее земляки на Островах Зеленого Мыса, пишет УНИАН.

К памятной дате Google посвятил всемирно известной певице Doodle. На Doodle изображена Сезария Эвора с микрофоном, поющая на фоне моря.

Артистка исполняла песни в стиле «морна» - жанр, традиционный для Островов Зелёного Мыса, а также «фаду», африканские песни и коладера.