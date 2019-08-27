47-летний житель села Нэвырнец Фалештского района, который поджег родную дочь, а затем попытался покончить с собой, скончался вчера в больнице.
Два дня назад мужчина, который является гражданином Азербайджана, поджог дом, в котором находились его тестем и тещей и тремя детьми. Поводом стала размолвка с супругой - она работает в Италии и сообщила, что нашла другого возлюбленного.
Пожилые родители рассказали, что ночью они почувствовали сильный запах бензина. Зайдя в соседнюю комнату, в которой находилась 9-летняя девочка, они увидели зятя, держащего в руках зажигалку. Он запер дверь изнутри и зажег огонь. Пожилые люди выбежали на улицу следом за ними вышел зять. На их глазах он нанес себе несколько порезов в область шеи.
Мужчину доставили в Фалештскую районную больницу. Спустя два дня он скончался, не приходя в сознание.
Комментарии
- Солдат почетного караула потерял сознание во время возложения цветов к памятнику "Скорбящей матери"
- Молодой парень из села Копчак утонул в Черном море
- Трагедия в Единецком районе: Мать и двухмесячный ребенок скончались, упав в колодец
- Грязь и тараканы: жительницу столицы шокировали условия в одном из отделений Института матери и ребенка
- На столичной улице 31 августа прорвало водопровод. ВИДЕО
- Под Киевом молдаване на Chevrolet влетели под стоящую фуру: водитель погиб, пассажиры в реанимации
- В Кишиневе молодой человек помыл ноги в фонтанчике для питья. ВИДЕО
- Пожар на Ботанике: Очевидцы утверждают, что у спасателей не было необходимого оборудования
- Шокирующий случай в Фалештском районе: мужчина поджег дочь, а затем попытался покончил с собой
- Отсутствие воды и сливных бочков, стаи мух: в Кишиневе из 17 общественных туалетов работают только 13
- Илан Шор записал видеообращение по случаю Дня независимости
- В США кошка через 11 лет вернулась к своей хозяйке
- Майя Санду: Молдова не может быть полностью независимой, пока на ее территории находится иностранная армия
- Первый урожай желтых арбузов собрали этим летом в Молдове
- Мужчина из села Нэвырнец, который поджег дочь и попытался покончить с собой, скончался в больнице
- Андрей Нэстасе: Приезд Сергея Шойгу в Молдову был бесполезным
- Молодожены выехали из загса, и через 5 минут их машина попала в смертельное ДТП
- Молдавский дзюдоист Денис Виеру завоевал бронзу на чемпионате мира в Японии
- Павел Филип: Визит Сергея Шойгу в Кишинев был тем более унизительным, что организовали его в канун Дня независимости
- Грязь и тараканы: жительницу столицы шокировали условия в одном из отделений Института матери и ребенка
- Решение о назначении Владимира Цуркана председателем КС могут отменить
- Астролог назвал три знака Зодиака, которым сказочно повезет до конца августа
- Между Германией и Румынией разразился дипломатический скандал
- В Министерстве внутренних дел Молдовы вакантно более 3000 мест
- Бывший президент Казахстана увлекся музыкой
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
|Banca Nationala a Moldovei