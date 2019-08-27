Первый урожай желтых арбузов собрали этим летом в Молдове

Когда разрезаешь - сюрприз, желтая мякоть. Если бы не семена, было бы похоже на ананас. Первый урожай желтых арбузов собрали этим летом в Молдове. Решился на эксперимент фермер из Криулянского района, посеявший семена, привезенные из Южной Кореи. Урожай он продает сам - на обочине у бахчи.

"Продал немного. Больше раздал, чтобы люди попробовали и узнали, что есть и такие арбузы", - рассказал фермер Валерий Юрку.

Эксперимент аграрий считает удачным. Но говорит, что многого по неопытности не учел.

"Сеять нужно чаще. У них стебли тонкие, а плодов немного, на кусте максимум три арбуза небольших размеров", - подчеркнул Валерий Юрку.

Покупатели не скрывают удивления.

"Впервые вижу арбуз с желтой мякотью. Похоже, что вкусно. Возьму сразу два".

"Очень вкусно. В Молдове такие встречаю впервые. Тот же арбуз, только другого цвета и немного слаще".

"Вкус как у обычного арбуза, хотя красные кажутся слаще. Наверное, нужно привыкнуть".

"По вкусу больше напоминает тыкву. Даже больше тыкву, чем арбуз. Красные лучше".

Стоят желтые арбузы пять леев за килограмм - на два лея дороже обычных.