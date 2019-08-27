Майя Санду: Молдова не может быть полностью независимой, пока на ее территории находится иностранная армия

Майя Санду возложила цветы к господарю Штефану Великому и Святому в столице по случаю 28-й годовщины провозглашения независимости Молдовы. В ходе церемонии премьер-министр заявила, что Молдова не может быть полностью независимой, пока на ее территории находится иностранная армия.

"Мы хотели возложить цветы вместе с гражданами нашей страны, с которыми мы защищали свободу и демократию. Республика Молдова не может быть полностью независимой, пока на ее территории находится иностранная армия и когда у нее нет энергетической независимости. Нам нужно многое сделать", - сказала Майя Санду.

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