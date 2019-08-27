В США кошка через 11 лет вернулась к своей хозяйке

В США вернули к хозяевам кошку, которая пропала 11 лет назад. Об этом сообщает Dutchess County SPCA.

Отмечается, что хозяйка потеряла своего любимца, когда ему было три года. Лишь через 11 лет, благодаря сотруднице Общества защиты животных, он вернулся домой, пишет УНИАН.

Женщина нашла кошку по кличке Тайгер у себя возле дома, просканировала чип и вернула ее по домашнему адресу.



Фото: Dutchess County SPCA





