Илан Шор записал видеообращение по случаю Дня независимости

Республика Молдова не может быть независимой страна, пока в ней правят наемники других государств, пока каждый еще не родившийся гражданин уже должен Международному валютному фонду, а о сельском хозяйстве говорят, как о прошлом. Об этом заявил председатель партии "Шор" Илан Шор в видеообращении, адресованном гражданам страны по случаю 28-й годовщины провозглашения независимости.

"Дорогие друзья, с праздником!

Сегодня главный праздник страны - День независимости. К большому сожаления, именно сегодня, именно эта годовщина омрачена тяжким испытанием для нашей страны. Потому что не может быть независимой страна, в которой правят наемники других государств. Не может быть независимой страна, в которой президент, подтверждающий с экранов телевизора, что он получает миллионы долларов взятку от другого государства, продолжает сидеть в кресле президента, а не в тюрьме. Не может быть независимой страна, где премьер-министром являет своей главной задачей борьбу с коррупцией и при этом делаю коалицию с главным коррупционером страны. Не может быть независимой страна, в которой каждый еще не родившийся гражданин уже должен Международному валютному фонду. Не может быть независимой страна, в которой месячная пенсия пенсионеров приравнивается к стоимость черной икры на завтраки нашего президента. Не может быть независимой страна, в которой строительство дорог приравнивается к мечте полета на Луну. Не может быть независимой страна, в которой заводы мы можем увидеть только по телевизору. Не может быть независимой страна, в которой про сельское хозяйство мы говорим, как о прошлом. Не может быть независимой страна, где судьи получают указания от премьер-министра, а прокуроры - от президента, как ученики от учителя. Не может быть независимой страна, где народ на это все смотрит и молчит.

Дорогие друзья, наша любимая Молдова заслужила право на независимость, на свободу. Наша любимая Молдова заслужила право, чтобы сказать нет тому, что не соответствует ее национальным интересам. Я вам обещаю очень скоро мы построим настоящую, суверенную и независимую Республику Молдову. С праздником, мои дорогие друзья!"-, сказал Илан Шор.