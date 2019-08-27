Республика Молдова не может быть независимой страна, пока в ней правят наемники других государств, пока каждый еще не родившийся гражданин уже должен Международному валютному фонду, а о сельском хозяйстве говорят, как о прошлом. Об этом заявил председатель партии "Шор" Илан Шор в видеообращении, адресованном гражданам страны по случаю 28-й годовщины провозглашения независимости.
"Дорогие друзья, с праздником!
Сегодня главный праздник страны - День независимости. К большому сожаления, именно сегодня, именно эта годовщина омрачена тяжким испытанием для нашей страны. Потому что не может быть независимой страна, в которой правят наемники других государств. Не может быть независимой страна, в которой президент, подтверждающий с экранов телевизора, что он получает миллионы долларов взятку от другого государства, продолжает сидеть в кресле президента, а не в тюрьме. Не может быть независимой страна, где премьер-министром являет своей главной задачей борьбу с коррупцией и при этом делаю коалицию с главным коррупционером страны. Не может быть независимой страна, в которой каждый еще не родившийся гражданин уже должен Международному валютному фонду. Не может быть независимой страна, в которой месячная пенсия пенсионеров приравнивается к стоимость черной икры на завтраки нашего президента. Не может быть независимой страна, в которой строительство дорог приравнивается к мечте полета на Луну. Не может быть независимой страна, в которой заводы мы можем увидеть только по телевизору. Не может быть независимой страна, в которой про сельское хозяйство мы говорим, как о прошлом. Не может быть независимой страна, где судьи получают указания от премьер-министра, а прокуроры - от президента, как ученики от учителя. Не может быть независимой страна, где народ на это все смотрит и молчит.
Дорогие друзья, наша любимая Молдова заслужила право на независимость, на свободу. Наша любимая Молдова заслужила право, чтобы сказать нет тому, что не соответствует ее национальным интересам. Я вам обещаю очень скоро мы построим настоящую, суверенную и независимую Республику Молдову. С праздником, мои дорогие друзья!"-, сказал Илан Шор.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
|Banca Nationala a Moldovei