В Молдове стало больше гнезд аистов

415 гнезд аистов насчитали в стране орнитологи. Их на 120 больше, чем два года назад. Перепись, проведенная Обществом охраны птиц, показала, что больше всего аистов - в Теленештском районе, где обнаружено 28 гнезд. Почти столько же - в Штефан-Водэ. Также аисты гнездятся в Рышканском, Дрокиевском, Чимишлийском и Кагульском районах.

Также специалисты выяснили, что 65 гнезд птицы покинули. А самое старое - ему больше 200 лет - обнаружено в Хынчешстком районе.

В этом году перепись проводили онлайн. Люди заполняли анкету на сайте, указывая, где именно видели гнезда и птиц. По словам экспертов, изменение популяции аистов - важный показатель качества окружающей среды. Он указывает на изменения в качестве воды, почвы и воздуха.