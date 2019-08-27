В турецком городе Терме, что в черноморской провинции Самсун, обвалился мост, два человека рухнули в реку. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает Hurriyet daily news.
Отмечается, что оба человека, пострадавшие от обрушения моста, отделались легкими травмами. Также в воду съехал микроавтобус, припаркованный возле места провала, передает Корреспондент.
Мэр Терме Али Клич заявил, что после осадков дорога через мост фактически была закрыта, однако некоторые граждане ее все равно использовали, что привело к аварии.
Комментарии
- Johnson&Johnson выплатит полмиллиарда долларов по делу о наркотиках
- Китайский юань упал до минимума за 11 лет
- Лесные пожары в Бразилии показали из космоса
- Лидеры G7 утвердили итоговое заявление саммита
- Испанский военный самолет упал в Средиземное море
- Лидеры G7 получили в подарок часы из пластика, собранного в океанах
- После взрыва под Северодвинском Росгидромет обнаружил в пробах воздуха радионуклиды стронция и бария
- В Швеции неизвестные в масках открыли стрельбу по людям у пляжа
- В Индонезии одобрили место для новой столицы
- На Майорке столкнулись вертолет и небольшой самолет: семеро погибших
- Родственники 69-летней женщины обвиняют врачей столичной больницы "Святой троицы" в халатности
- Октавиан Цыку: Владимир Цуркан стал председателем КС в нарушение договоренностей ПСРМ и блока ACUM
- От укуса комара у женщины остановилось сердце
- Медики назвали рыбу, снижающую артериальное давление
- Johnson&Johnson выплатит полмиллиарда долларов по делу о наркотиках
- Андрей Нэстасе: Приезд Сергея Шойгу в Молдову был бесполезным
- Молодожены выехали из загса, и через 5 минут их машина попала в смертельное ДТП
- Молдавский дзюдоист Денис Виеру завоевал бронзу на чемпионате мира в Японии
- Грязь и тараканы: жительницу столицы шокировали условия в одном из отделений Института матери и ребенка
- Бархатный сезон: Во сколько жителям Молдовы обойдется отпуск этой осенью
- Решение о назначении Владимира Цуркана председателем КС могут отменить
- Астролог назвал три знака Зодиака, которым сказочно повезет до конца августа
- Между Германией и Румынией разразился дипломатический скандал
- В Министерстве внутренних дел Молдовы вакантно более 3000 мест
- Бывший президент Казахстана увлекся музыкой
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
|Banca Nationala a Moldovei