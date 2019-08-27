Влад Плахотнюк обратился к гражданам Молдовы по случаю Дня независимости

Через 28 лет после объявления независимости Молдова снова оказалась в сфере иностранного влияния. Мы вернулись к тому, от чего когда-то бежали. С таким заявлением выступил бывший председатель Демпартии Влад Плахотнюк, подчеркнувший, что страну больше нельзя назвать независимой.

"Не может быть независимости, когда госинститутами руководят политические лидеры, лояльные Москве. Когда силовые структуры оказались под управлением иностранных спецслужб. Когда прокуратура, НЦБК, СИБ, армия и Высший совет безопасности работают под российским политическим влиянием", - пишет бывший лидер демократов.

По его словам, за два месяца после создания коалиции ПСРМ-ACUM Молдова стала скорее российской. И в это время было много непростительных действий, которые являются не чем иным, как государственной изменой.

Влад Плахотнюк отмечает также, что ДПМ противостояла российскому империализму, борясь с пропагандой и вмешательством спецслужб во внутреннюю политику страны. И добилась принятия в ООН резолюции о выводе войск из Приднестровья. Он добавляет, что покинул страну из-за полномасштабной кампании, организованной российскими спецслужбами.

"Против меня сфабриковали уголовные дела, мою семью подвергли опасности, меня хотели устранить, и в достижении этой цели не было полумер", - подчеркивает Влад Плахотнюк, отмечая, что борьба оказалась неравной, противники были многочисленны и сильны, а Молдову, прямо или через своих политических посредников-предателей, взяли под контроль внешние силы.

По случаю Дня независимости граждан он просит оценивать реальные дела и поступки, а не разговоры и обещания. А обращаясь к политикам, находящимся у власти, что рано или поздно они больше не смогут прятаться за внешними силами. "Народ все видит и не прощает", - заключил Влад Плахотнюк.