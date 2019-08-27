Johnson&Johnson выплатит полмиллиарда долларов по делу о наркотиках

Суд штата Оклахома, США, признал компанию Johnson&Johnson и ее структуры ответственными в разжигании опиоидного кризиса в регионе и обязал ее заплатить за это $572 миллиона. Об этом сообщает АР во вторник, 27 августа.

В компании заявили, что вину не признают и подадут апелляцию в Верховный суд Оклахомы. Юристы штата считают, что с 2000 года в Оклахоме около 6000 человек погибли от передозировки опиоидов. В суде прокурор штата заявил, что с 2007 до 2017 года от этого погибли 4563 человека, передает Корреспондент.

Власти Оклахомы обвиняют фармацевтические компании в том, что кризису способствовала их агрессивная и вводящая в заблуждение реклама, в которой утверждалось, насколько опиоиды эффективны при хронических болях, и приуменьшалась их способность вызывать привыкание.

Прокурор заявил, что Johnson&Johnson в этой кампании руководствовалась только алчностью, и упомянул ее "дочек", Noramco и Tasmanian Alkaloids, которые производили опиум для многих других фармкомпаний.

Решение суда в Оклахоме повлияет на переговоры по примерно 1500 аналогичным искам, которые в один из судов Огайо направили администрации различных уровней.