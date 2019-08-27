Медики назвали рыбу, снижающую артериальное давление

Медики рассказали о наиболее полезной для здоровья рыбе. Ее наличие в рационе обеспечит необходимый запас важных микроэлементов, сокращая риск развития ряда заболеваний.

В перечне оказался лосось, в чьем составе имеются омега-3, а также омега-6. Содержащийся в рыбе белок легко усваивается, она богата йодом, витаминами A, D и E.

Треска отличается низкими уровнями холестерина, а благодаря своему составу помогает в укреплении иммунитета, снижая артериальное давление. Богат продукт и важным для организма белком.

Палтус обычно рекомендуют пожилым людям, поскольку он сокращает риск развития болезни Альцгеймера. Благодаря содержанию в рыбе серотонина и мелатонина можно улучшить настроение, передают Вести-UA.



Приготовление рыбы тоже является важным процессом, ее лучше всего варить или доводить до состояния готовности на пару. Следующими в списке стоят запекание и соление, в то время как самый вредный вариант — копчение, особенно если горячее.