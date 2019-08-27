Медики рассказали о наиболее полезной для здоровья рыбе. Ее наличие в рационе обеспечит необходимый запас важных микроэлементов, сокращая риск развития ряда заболеваний.
В перечне оказался лосось, в чьем составе имеются омега-3, а также омега-6. Содержащийся в рыбе белок легко усваивается, она богата йодом, витаминами A, D и E.
Треска отличается низкими уровнями холестерина, а благодаря своему составу помогает в укреплении иммунитета, снижая артериальное давление. Богат продукт и важным для организма белком.
Палтус обычно рекомендуют пожилым людям, поскольку он сокращает риск развития болезни Альцгеймера. Благодаря содержанию в рыбе серотонина и мелатонина можно улучшить настроение, передают Вести-UA.
Приготовление рыбы тоже является важным процессом, ее лучше всего варить или доводить до состояния готовности на пару. Следующими в списке стоят запекание и соление, в то время как самый вредный вариант — копчение, особенно если горячее.
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