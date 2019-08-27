Октавиан Цыку: Владимир Цуркан стал председателем КС в нарушение договоренностей ПСРМ и блока ACUM

Владимир Цуркан стал председателем Конституционного суда в нарушение договоренностей ПСРМ и блока ACUM. Об этом рассказал в эфире частного телеканала депутат "Платформы DA" Октавиан Цыку. Он заявил, что слово нарушили социалисты.

"Единственная ловушка, в которую я попал, это когда согласился голосовать за Домнику Маноле и Владимира Цуркана. За этой договоренностью была другая - ни Домника Маноле, ни Владимир Цуркан не должны были возглавить КС, так как их делегировали по политическим критериям. Социалисты нарушили договоренность, и Цуркан выдвинул свою кандидатуру", - заявил депутат ППДП Октавиан Цыку.

Депутат ПДС Оазу Нантой добавил, что верить социалистам было ошибкой.

"Мы осознаем, что совершили ошибку. В то же время, наши так называемые партнеры показали, кем являются на самом деле. Мы будем учиться на собственных ошибках", - добавил Октавиан Цыку.

Президент Игорь Додон отрицает, что альянс договаривался о руководстве суда. Но признает, что назначение Домники Маноле и Владимира Цуркана было политическим.

"Не социалисты выбрали председателя Конституционного суда. Никаких договоренностей быть не могло. Партии приняли политическое решение о выдвижении, но дальше вмешиваться не могли. К чему сейчас требовать отставок. Нужно было высказывать недовольство на первом этапе", - подчеркнул президент Игорь Додон.

Парламент назначил Владимира Цуркана судьей, хотя в конкурсе он не участвовал. Председателем он избран сроком на три года.

Ранее лидер "Платформы DA" Андрей Нэстасе признал, что Домника Маноле не претендовала на пост председателя, следуя его указаниям. А судья Люба Шова рассказала, что получила сообщение с рекомендацией голосовать за Цуркана. После его избрания Маноле требовала пересмотреть результаты голосования. Но по итогам долгого заседания их оставили в силе.