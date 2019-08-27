Родственники 69-летней женщины обвиняют врачей столичной больницы "Святой троицы" в халатности

Поторопились с выпиской или нет? Родственники 69-летней женщины обвиняют врачей столичной больницы "Святой троицы" в халатности. По их словам, в прошлую пятницу пациентку, страдающую сахарным диабетом, отправили домой, несмотря на глубокие раны и инфекции.

Началось всё несколько недель назад. Тамара Бостан упала и перенесла операцию на ноге. Когда состояние женщины ухудшилось она попала в реанимацию больницы "Святой троицы", затем больную перевели в отделении эндокринологии, а на прошлой неделе выписали, сообщает canal3.

"Пошла к ней в пятницу после выписки. Я тогда не заметила, посмотрела только на ногу - была живая, мокрая рана. Но не посмотрела на спину, даже в голову не приходило, что там может быть что-то", - рассказала сестра пациентки Аурика Кику.

Аурика Кику оставила сестру под присмотром соседки. Вскоре она сообщила, что состояние женщины резко ухудшилось.

- Страшно, что там было, не могу описать - открытая живая рана. Прямо с червями.

- И много их было?

- Очень много, - сказала соседка пациентки Валентина Мусавски.

"Опять к ней пришла и смотрю, что снова стало плохо, поднялась температура. Стала бить тревогу", - отметила сестра пациентки Аурика Кику.

Вчера пациентку снова госпитализировали - её сестра настояла. Тем не менее врачи говорят, что у них не было причин держать больную в больнице. Такие раны можно вылечить и в домашних условиях.

"На лечение этих пролежней уходит до трёх месяцев и даже до года. Вы понимаете, что мы не можем лечить в больнице пациентку, которой нужен паллиативный уход, целый месяц или даже больше", сообщил замдиректора больницы Георге Стражеску.

Замдиректора больницы также сообщил, что врачи приемного покоя не нашли личинок в ране, когда женщину привели во второй раз. Тем не менее она останется в больнице еще на несколько недель.