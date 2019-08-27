Ореховый Спас - финальный праздник из трех летних Спасов, посвященных чествованию Бога, сбору урожая и подготовке к зиме. Такое название праздник получил, потому что к этому времени созревает лещина (лесной орех), а значит - можно ее собирать и заготавливать.
Также этот Спас называют Третьим, ведь он является последним из трех Спасов. Еще одно его название - Хлебный Спас, поскольку в этот день принято печь хлеб из зерна первого урожая, передает УНИАН.
Третий Спас установлен церковью в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Отсюда происходят и другие названия праздника - Полотняный Спас, Спас на холсте, Нерукотворный Спас. Речь идет о давнем событии, когда Иисус Христос, умывшись, вытер лицо полотенцем и на нем остался его облик. Икона эта Нерукотворная, так как не была написана.
Когда празднуем Ореховый Спас в 2019 году
Ореховый Спас - последний из Спасов, после Медового и Яблочного. Как и предыдущие Спасы, третий из них празднуется в одну и ту же дату. Его всегда отмечают в конце лета - 29 августа. Таким образом, празднование Хлебного Спаса в 2019 году приходится на ближайший четверг.
Как отмечать Третий Спас: традиции
Третий Спас - своеобразное прощание с летом и подготовка к осени. Отмечают его по сравнению с Яблочным и Медовым Спасами, без особого размаха. В этот день люди стараются сделать часть заготовок на зиму, ведь сбор урожая на полях уже завершен.
29 августа принято выпекать хлеб из зерен нового урожая и собирать созревшие орехи. Из грецких орехов делают целебные настойки, а ветви орешника используют для банных веников. Считалось, что банный веник, изготовленный из орешника на Ореховый Спас, способен излечить человека от любых болезней.
Традиционно народ идет в церковь, чтобы помолиться и освятить корзину с летними дарами: яблоками, виноградом, орехами, медом и, конечно же, душистым хлебом. На праздничном столе в каждом доме обязательно должны быть орехи и свежеиспеченный хлеб. Также хозяйки по случаю праздника часто пекут пироги с ореховой начинкой.
Хлебный Спас связан с таким обрядом, как освящение и очистка воды. В этот день принято освящать новые колодцы. При этом старые колодцы обходили вокруг, будто бы "замыкая" теплое время года. А еще на этот Спас ходят в баню и парятся там с ореховыми вениками.
Что запрещается делать 29 августа
Ни в коем случае нельзя ругаться, так как негативная энергия, направленная на другого человека, может вернуться обратно в двойном размере.
Необходимо постараться не сквернословить в день Орехового Спаса.
Считалось, что 29 августа лесом бродит нечистая сила, поэтому туда стоит идти только с оберегами.
Если на праздник Хлебного Спаса бедняк попросит помощи, ему нельзя отказать, а нужно помочь всем, чем только сможешь.
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