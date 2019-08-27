На юге Испании прошел мощный торнадо

Испанским городом Малага пронесся торнадо, повредив деревья и линии электропередач. Об этом сообщает The Local во вторник, 27 августа.

Смерч зафиксировали в понедельник, 26 августа. Местные жители засняли на видео, как мощный вихрь двигался по направлению к муниципалитету Кампильйос. В один момент торнадо задел электрическую опору, вызвав искры, передает Корреспондент.

Вихрь разрушал деревья и линии электропередач, однако о других повреждениях не сообщается. В понедельник большая часть Испании страдала от штормов, в стране зарегистрировали более 9800 ударов молнии. В Мадриде из-за сильных осадков перекрывали метро и закрывали дороги.