Оптимисты живут дольше, рассказали ученые

Ученые Бостонского университета сообщили, что продолжительность жизни оптимистичных людей выше, чем у пессимистов, почти на 15%, сообщают СМИ.

Результаты исследования были приведены на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые наблюдали за тысячами добровольцев в течение нескольких лет. Они обнаружили, что оптимисты чаще придерживаются здорового образа жизни, у них достаточно уверенности, чтобы достигать целей, им легче выработать полезные для здоровья привычки, пишет Газета.ru.

Также стало известно, что они не так эмоционально реагируют на сложные ситуации и быстрее восстанавливаются после серьезных стрессов.

Оптимистичные люди с меньшей вероятностью заболевают сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, подтвердили ученые. Они также заявили, что это не врожденное качество, и оптимизму можно научиться.