Для быстрого избавления от лишнего веса нам нужно «умное» питание. В его рамках следует не только правильно выбирать те или иные продукты, но и по-умному сочетать их между собой.
Кофе и корица. Это сочетание эффективно снижает уровень голода. Кофе с корицей предотвращает переедание. В самой корице нет калорий, она содержит мощные антиоксиданты, способствующие избавлению от жира на животе. Ну а кофе само по себе снижает аппетит, пишет УНИАН.
Зеленый чай с лимоном. Зелёный чай очень богат на антиоксиданты, он ускоряет метаболизм и способствует процессу окисления жира. Катехины в чае ускоряют сжигание лишнего жира. Лимон также способствует сжиганию жира. Когда два этих продукта сочетаются между собой, это приводит к ускоренной потере веса.
Миндаль и йогурт. Йогурт увеличивает реабсорбцию ликопина. А это, помимо всего прочего, сокращает опасность рака. Миндаль насыщен витаминами. Сочетание этих продуктов очень полезно для нашей талии.
Кайенский перец и курица. Курица относится к постным разновидностям мяса. После его употребления возникает длительное ощущение сытости, защищающее нас от переедания. Кайенский перец - мощный жиросжигающий продукт, который содержит капсаицин, подавляющий аппетит. Он также увеличивает способность организма конвертировать пищу в энергию.
Картофель с перцем. Картошка - это прекрасный источник калия. С его помощью можно уменьшить вздутие, но важно добавить некоторое количество перца в картошку, чтобы она стала полезной для здоровья. Чёрный перец лучше всего подходит для выполнения этой задачи, поскольку он содержит алколоид пиперин, мешающий формированию новых клеток жира. Наконец, картофель ускоряет процесс сжигания жировых клеток и снижает уровень холестерина.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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