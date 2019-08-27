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Итальянцы поделились секретами правильного приготовления макарон
// фото: из открытых источников
16:51, 27 Aug 2019
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Вроде бы сварить макароны – проще-простого. Справится даже ребенок. Справится, но макароны наверняка слипнутся. Или будут невкусными. В общем, одни и те же макароны можно сварить совершенно по-разному. Как сварить вкусные макароны, рассказывают итальянские повара.

Об этом сообщает Вести-UA.

Количество воды

Одно из главных правил при варке макарон – достаточное количество воды. Воды должно быть не менее литра на каждые 100 г макарон. Если варите пачку – приготовьте большую кастрюлю. Очень большую, потому что воды в кастрюле должно быть 2/3.

Качество воды

Необходимое условие – качественная вода. Например, фильтрованная. Макароны впитывают воду, а, согласитесь, хлорированный или железный привкус это неаппетитно.

Сорт макарон

Не все макароны одинаковые. Различаются макароны между собой не только формой. Главное, на что нужно обратить внимание при покупке – сорт пшеницы. Качественные макароны – только из пшеницы твердых сортов. И без вариантов.

Когда бросать

Бросают макароны в кипящую воду. Кипящая вода – та, которая бьет ключом, а не только начинает шипеть. Кипеть вода должна не менее 20 секунд, и только тогда она будет готова «принять» в свои жаркие объятия макароны.

Когда солить

Солить следует до того, как вода закипит. И ни в коем случае – после того, как забросили в нее макароны. На литр воды – 10 г соли (чайная ложка с горкой).

Что с крышкой

Популярный вопрос – что делать с крышкой. После того, как закинули макароны в кипящую соленую воду, закройте кастрюлю крышкой, чтобы как можно быстрее восстановить процесс кипения. Как только закипят – крышку сняли, перемешали и пусть варятся на среднем огне.

Мешать или нет

За все время варки можно помешать от силы раза три. Не стойте возле кастрюли колом. Но и полностью игнорировать процесс нельзя. Все-таки макароны крахмалистый и клейкий продукт – легко может прилипнуть как ко дну кастрюли, так и друг к другу.

Маслом не испортишь

При варке можно добавить одну-две столовые ложки растительного масла. В тех же профилактических целях – чтобы макароны не слиплись.

Что такое «аль денте»

Правильно сваренные макароны – немного недоваренные или, как их называют в Италии, «аль денте». Чтобы получить такие макароны, варите их на 1-3 минуты меньше, чем указано на упаковке. Готовые макароны будут снаружи упругие, а в середине жесткие. Не уверены – попробуйте.

Просто слить воду

О том, что готовые макароны не нужно «полоскать» в холодной воде, все знают? Просто откиньте на дуршлаг и верните обратно в кастрюлю. Можно добавить немного оливкового или любого другого растительного масла. Или сразу соус.




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